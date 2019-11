Vicis New Investments ma zgodę KNF na zniesienie dematerializacji akcji



Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 6 grudnia 2019 r. (dematerializacji akcji) Vicis New Investments (dawniej ABC Data), podała spółka

"Niezwłocznie po doręczeniu decyzji KNF w powyższym przedmiocie, spółka podejmie wszelkie niezbędne działania mające na celu wycofanie akcji spółki z rynku regulowanego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rozwiązanie umowy, której przedmiotem jest rejestracja akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych" - czytamy w komunikacie.

9 sierpnia Vicis New Investments wystąpiła do KNF z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) 125 266 899 akcjom spółki, stanowiącym 100% udziału w kapitale zakładowym.

Na początku lipca br. ABC Data zawarła z MCI.PrivateVentures Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym działającym na rzecz Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0, reprezentowanym przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (MCI), ALSO Holding AG (inwestor) oraz Roseville Investments (BidCo) umowę sprzedaży przedsiębiorstwa emitenta na rzecz BidCo za 147,6 mln zł.

Vicis New Investments (dawniej ABC Data) jest notowany na GPW od 2010 r.

(ISBnews)