Miraculum miało 1,06 mln zł zysku netto, 1,17 mln zł straty EBIT w III kw. 2019



Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Miraculum odnotowało 1,06 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 1,07 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 1,17 mln zł wobec 1,25 mln zł straty rok wcześniej.



Przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,7 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 5,33 mln zł rok wcześniej.

"W III kwartale 2019 r. osiągnięto wzrost przychodów o 7% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jest to drugi kwartał z rzędu, w którym odnotowano wzrost przychodów" - czytamy w raporcie.

"Spektakularnym sukcesem jest wprowadzenie nowej gamy produktów serii BIO pod marką Gracja BIO, która spowodowała wzrost przychodów ze sprzedaży produktów tej marki w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego o 148%. Wprowadzając nowe produkty kierowaliśmy się troską o ich wysoką jakość, środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo Konsumentów" - czytamy dalej.



W I-III kw. 2019 r. spółka miała 1,6 mln zł jednostkowej straty netto w porównaniu z 2,81 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 16,29 mln zł w porównaniu z 17,1 mln zł rok wcześniej.

Działalność Miraculum koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu. W 2007 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)