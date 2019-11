Orlen Deutschland uruchomi kolejne stacje w Bawarii w 2020 roku



Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Orlen Deutschland - niemiecka spółka z Grupy Orlen - planuje uruchomić kolejne stacje paliw w Bawarii w 2020 roku, po tym, jak niedawno działalność rozpoczęła pierwsza placówka marki star w Monachium, podała spółka. Strategię ekspansji spółka zamierza także realizować w sąsiedniej Badenii-Wirtenbergii.

"Nasza ekspansja, szczególnie w kierunku południowej części Niemiec, przebiega zgodnie z planem, a plany mamy ambitne. Pierwsza stacja w Monachium jest prawdziwym kamieniem milowym" - powiedział prezes Orlen Deutschland Waldemar Bogusch, cytowany w komunikacie.

Niemiecka spółka Orlenu zapewnia, że kolejne stacje uruchomione zostaną w Bawarii w 2020 roku, a trwają już prace nad następnymi lokalizacjami. Podobną strategię ekspansji spółka chce realizować w sąsiadującej z Bawarią Badenii-Wirtenbergii.

Do tej pory marka star była obecna głównie w północnej i wschodniej części Niemiec, ale wraz z otwarciem pierwszej stacji w Bawarii jest już obecna we wszystkich niemieckich landach.

Jednocześnie jest to pierwsza stacja uruchomiona w ramach co-brandingu, co oznacza, że na pylonie cenowym, dystrybutorach i wyświetlaczach na terenie stacji, obok logo star znajduje się również logo PKN Orlen jako właściciela grupy kapitałowej. Zgodnie z niedawną zapowiedzią prezesa Daniela Obajtka, to wstęp do pełnego rebrandingu sieci detalicznej koncernu, liczącej ok. 2 800 stacji w pięciu krajach, która w ciągu trzech lat ma w całości działać pod logo Orlen.

Orlen Deutschland z siedzibą w Elmshorn koło Hamburga działa na rynku niemieckim od 2003 roku i zarządza siecią ponad 580 stacji paliw, funkcjonujących pod marką star. Orlen poinformował niedawno, że w ciągu trzech lat wszystkie zagraniczne stacje koncernu zmienią logo na Orlen, a w pierwszym etapie wdrożony zostanie cobranding, polegający na uzupełnieniu oznakowania stacji o Grupę Orlen.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)