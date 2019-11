Na Comex w N.Jorku miedź zniżkuje o 0,32 proc. do 2,6520 USD za funt.

Inwestorzy śledzą napięte relacje USA i Chin, podczas gdy oba kraje są w trakcie uzgadniania kwestii dotyczących handlu.

Chiny zagroziły USA działaniami odwetowymi po tym, jak senat USA poparł we wtorek żądania prodemokratycznych demonstrantów w Hongkongu.

Jednak główny chiński negocjator handlowy Liu He jest "ostrożnie optymistyczny" co do zawarcia umowy handlowej z USA.

Analitycy Australia & New Zealand Banking Group Ltd. wskazują, że ewentualny deal handlowy USA-Chiny będzie bardzo ważny dla sektora metali bazowych, których ceny mogą mocniej wzrosnąć.

Podczas poprzedniej sesji miedź na LME bez zmian zakończyła handel na poziomie 5.875,00 USD za tonę. (PAP Biznes)