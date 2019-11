Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - genXone - biotechnologiczna spółka działająca w obszarze genetyki molekularnej - uruchomiła publiczną emisję akcji, prezentując jej warunki na platformie CrowdConnect. Spółka oferuje 580 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E po cenie emisyjnej 6,9 zł każda. Zapisy na akcje potrwają od 21 listopada do 20 grudnia, zaś debiut na rynku NewConnect planowany jest w I poł. 2020 r.



"Zapisy na akcje serii E rozpoczną się w dniu 21 listopada 2019 roku i przyjmowane będą do dnia 20 grudnia 2019 roku. Przydział akcji serii E nastąpi w ciągu 14 dni od zakończenia subskrypcji" - czytamy w dokumencie ofertowym.



W ramach kampanii spółka chce pozyskać do 4 mln zł, ustanawiając jednocześnie próg dojścia emisji do skutku na poziomie 2 mln zł.



"Środki finansowe, które chcielibyśmy pozyskać w ramach kampanii crowdfundingowej, dadzą nam możliwość finansowania kluczowych projektów w zakresie zaawansowanych badań genetycznych, nad którymi aktualnie pracujemy. Zebraną kwotę przeznaczymy przede wszystkim na wdrożenie innowacyjnego testu do analizy mikrobiomu jelit człowieka - Nanobiome" - zapowiedział współzałożyciel i prezes zarządu genXone dr Michał Kaszuba, cytowany w komunikacie.



W pierwszym etapie projekt zakłada charakterystykę specyfiki drobnoustrojów zasiedlających jelita Polaków oznaczając jego normy ilościowe w stosunku do określonych poziomów taksonomicznych zidentyfikowanych mikroorganizmów.



"Istnieje szereg powiązań między florą bakteryjną jelit, a naszym zdrowiem. Poprzez realizowane badania chcemy przyczynić się do rozpoznania tzw. 'podstawowego - zdrowego' mikrobiomu jelit człowieka" - zaznaczył Kaszuba.



"Zebrane informacje pomogą w przyszłości zdefiniować mikrobiom referencyjny i określić związek między konkretną jednostką chorobową, a zmianami w ludzkim mikrobiomie jelitowym. Zakończenie prac nad projektem i jego komercjalizacja zaplanowana jest na 2020 rok. Rewolucyjne badanie ma być docelowo powszechnie dostępne dla klientów indywidulanych" - czytamy dalej w komunikacie.



Osoby, które zdecydują się wesprzeć projekt spółki w trwającej kampanii crowdfundingowej, otrzymają unikatowe prezenty, zapowiedziano także.



"W zależności od ilości zakupionych udziałów, genXone oferuje: wykonanie badań diagnostycznych dla wybranego panelu infekcji; szczegółową analizę mikrobiomu jelitowego wraz z konsultacją wyników ze specjalistą w zakresie dietetyki i żywienia oraz jednodniowe warsztaty w laboratorium genXone, gdzie pod okiem specjalistów będzie można samodzielnie przeprowadzić własną analizę" - wymieniono w materiale.



Kampania prowadzona będzie za pośrednictwem platformy CrowdConnect - platforma crowdinvestingu prowadzonej przez Dom Maklerski INC.



genXone S.A. działa w branży biotechnologicznej i zajmuje się wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nanoporowego (NGS) w wielu obszarach nauki i biznesu, m.in. w diagnostyce genetycznej, przemyśle spożywczym, weterynarii czy rolnictwie. genXone jest pierwszym partnerem handlowym Oxford Nanopore Technologies (ONT) w Polsce, który został oficjalnie certyfikowany do świadczenia usług sekwencjonowania. W 2018 r. spółka utworzyła własne Laboratorium Genetyki Molekularnej genXone S.A., które w połowie 2019 r. uzyskało status NZOZ i może świadczyć działalność leczniczą. Firma zatrudnia wybitnych specjalistów z dziedziny biologii molekularnej i medycznej, biotechnologii oraz bioinformatyki.



(ISBnews)