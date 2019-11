Oferta spółki Famuru wybrana na dostawy zwałowarki do kopalni w Bośni



Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Oferta Famur Famak - spółki zależnej Famuru - została wybrana w trybie postępowania przetargowego otwartego przez RMU "Banovići" z Bośni i Hercegowiny na realizację dostaw zwałowarki do składowania odkrywki z kopalni P.K. Turija, podał Famur. Maksymalna wartość wynagrodzenia za wykonanie zadania może wynieść 6 876 219,81 euro (ok. 29 531 988,84 zł).

"Jednocześnie emitent informuje, że ostateczna wartość umowy, do czasu zakończenia postępowania, może ulec zmianie" - czytamy w komunikacie.

Termin realizacji dostawy wynosi 15 miesięcy od wejścia w życie, tj. od dnia podpisania umowy.

Pozostali uczestnicy postępowania przetargowego mogą złożyć odwołania od wyboru oferty Famur Famak w terminie przewidzianym przepisami właściwie obowiązującego prawa, podano również.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

(ISBnews)