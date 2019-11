Stalprofil miał 2,74 mln zł zysku netto, 10,07 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.



Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Stalprofil odnotował 2,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 8,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 6,78 mln zł wobec 13,04 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 10,07 mln zł wobec 16,01 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 410,54 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 423,81 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2019 r. spółka miała 12,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 21,38 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 072,99 mln zł w porównaniu z 1 091,03 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 32,7 mln zł wobec 42,32 mln zł rok wcześniej.

W wyniku spadku przychodów ze sprzedaży do Gaz-Systemu, przychody segmentu infrastruktury za I-III kw. 2019 r. były niższe r/r o 3%, tj. o 16 799 tys. zł.

"W samym III kwartale 2019 r. przychody segmentu spadły w porównaniu do III kw. 2018 r. o 66 990 tys. zł, tj. o 28%, w tym:

• nastąpił wzrost przychodów z budowy gazociągów o 5 947 tys. zł, tj. o 23%, które za III kw. br. wyniosły 97 946 tys. zł;

• odnotowano spadek przychodów ze sprzedaży rur izolowanych o 72 783 tys. zł r/r, tj. o 12%, które za III kw. wyniosły 528 525 tys. zł. Ich zmniejszenie nastąpiło z uwagi na zmniejszenie o 67 239 tys. zł r/r sprzedaży rur do Gaz-System SA. Spadek ten jest wynikiem przyjętego przez Gaz-System SA harmonogramu budowy gazociągów przesyłowych w Polsce, który zakładał na okres 9 miesięcy 2019 r. mniejsze zakupy rur przesyłowych, niż miało to miejsce w analogicznym okresie roku ubiegłego. Według stanu na dzień publikacji, portfel zamówień spółki Izostal S.A. na najbliższe 15 miesięcy wynosi ok. 470 mln zł, z czego ok. 30% stanowią zamówienia od Gaz-System S.A." - czytamy w raporcie.

Przychody segmentu stalowego w I-III kw. 2019 r. wyniosły 488 358 tys. zł i były na podobnym poziomie do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Za sam III kw. 2019 r. przychody segmentu wzrosły o 53 717 tys. zł, tj. o 29% r/r.

"Ten korzystny wynik został uzyskany między innymi dzięki zwiększonym dostawom blach gorącowalcowanych w kręgach (stanowiących wsad do produkcji rur stalowych) i rur stalowych na potrzeby obsługiwanego przez grupę segmentu infrastruktury gazowej" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 8,64 mln zł wobec 14,42 mln zł zysku rok wcześniej.



Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.



(ISBnews)