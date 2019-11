Ronson wprowadził do sprzedaży 250 lokali w II etapie os. Ursus Centralny



Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Ronson Development wprowadził do sprzedaży 250 lokali w ramach II etapu osiedla Ursus Centralny, podała spółka.

Samowystarczalne osiedle Ursus Centralny będzie docelowo liczyć około 1 600 mieszkań. Zdecydowaną większość oferty stanowią lokale 2-pokojowe o powierzchniach od 38 do ponad 50 m2 oraz 3-pokojowe od 53 do 72 m2. W drugim etapie osiedla oferta obejmuje też 7 lokali 4-pokojowych o metrażach do 88 m2, podano.

"Ogromne zainteresowanie mieszkaniami dwupokojowymi w Ursusie Centralnym potwierdza tylko, że jest to idealne osiedle dla osób szukających swojego pierwszego lokum. Ta inwestycja łączy atrakcyjną cenę z bardzo wygodną lokalizacją świetnie skomunikowaną z centrum Warszawy" - powiedział wiceprezes Ronson Development Andrzej Gutowski, cytowany w komunikacie.

"Jesteśmy przekonani, że Ursus ma wielki potencjał, co pokazał sukces sprzedaży pierwszego etapu Ursusa Centralnego. Kolejny etap jest niecierpliwie wyczekiwany przez klientów, dlatego spodziewamy się świetnych wyników sprzedażowych także tym razem" - dodał Gutowski.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2018 r. sprzedała 773 lokale.

(ISBnews)