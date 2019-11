Zapas węgla JSW nie powinien zwiększyć się do końca roku



Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) chce, by jej zapas węgla nie zwiększył się do końca roku, a średnioterminowo zakłada zejście do 1 mln ton zapasu, poinformował wiceprezes Rafał Pasieka.

"Zapowiedź zejścia do 1 mln ton to deklaracja średnioterminowa. Na pewno na koniec roku nie pozwolimy, żeby ta liczba została powiększona. Liczymy, że sprzedamy całą produkcję, a nawet więcej" - powiedział Pasieka podczas konferencji prasowej.

Według stanu na koniec III kw., zapas węgla wyprodukowanego w JSW wynosił 1 583,8 tys. ton.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)