"W naszym planie na najbliższe 10 do 20 lat jest co najmniej 10 gigawatów mocy. Myślę że możemy nawet śmiało to przekroczyć. W niektórych założeniach mamy do 20 gigawatów mocy w energii słonecznej" - powiedział premier Morawiecki.

"Dzisiaj mamy bardzo dobry przyrost mocy w energii słonecznej. W tym roku przyrośnie nam może nawet trzykrotnie z 500 megawatów do 1,5 gigawata mocy zainstalowanej w panelach. To powoduje, że będziemy mieli już istotną część naszych mocy w energii słonecznej" - dodał.

Premier stwierdził też, że rząd również bardzo mocno stawia na rozwój energetyki wiatrowej na morzu, gdzie warunki do uzyskiwania energii elektrycznej są dużo bardziej sprzyjające od pozyskiwania energii z wiatru z turbin zlokalizowanych na lądzie.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski