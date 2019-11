Prowadzone negocjacje znajdują się na zaawansowanym etapie, poinformował prezes Grupy Azoty i ZCh Police Wojciech Wardacki.



W ramach postanowień listu intencyjnego, przedłużonego niedawno do 6 grudnia br., Grupa Lotos prowadzi szczegółowy proces oceny projektu Polimery Police, którego ostatnim etapem są obecnie trwające negocjacje dotyczące szczegółowych warunków finansowania, poinformowano.



"Znaczny poziom skomplikowania procesu inwestycyjnego oraz wysokość wstępnie deklarowanego przez Lotos zaangażowania finansowego mają kluczowy wpływ na tempo prowadzonych rozmów. Dotychczasowy brak osiągnięcia porozumienia wynika z naturalnej konieczności rzetelnego przejścia pełnej procedury korporacyjnej we wszystkich partnerskich spółkach. Pomimo presji czasowej, uczestnicy rozmów są usatysfakcjonowani ich dotychczasowymi efektami. Prowadzone negocjacje znajdują się na zaawansowanym etapie, a do ustalenia pozostały ostatnie, szczegółowe kwestie" - powiedział Wardacki, cytowany w komunikacie.



"Projekt Polimery Police jest dla nas interesujący. Zgodnie ze strategią stanowi możliwość realizacji postulatu dywersyfikacji działalności Grupy Lotos. Widzimy w nim potencjał, dlatego zależy nam na kontynuowaniu rozmów i ustaleniu modelu naszego zaangażowania na partnerskich i bezpiecznych warunkach dla obu stron" - dodał prezes Grupy Lotos Mateusz A. Bonca, również cytowany w komunikacie.



W skład zintegrowanego kompleksu chemicznego Polimery Police będzie wchodził: terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport), infrastruktura logistyczna oraz odpowiednie instalacje pomocnicze. Sercem projektu będą instalacje do produkcji propylenu oraz polipropylenu. Obie instalacje zostały zaprojektowane w oparciu o amerykańskie licencje (Oleflex od firmy Honeywell Universal Oil Product oraz Unipol od firmy Grace), umożliwiające wysoką elastyczność produkcji i dostarczanie szerokiej gamy rodzajów polipropylenu. Całkowity szacowany budżet realizacji projektu wynosi ok. 1,5 mld euro, z czego ok. 1,2 mld euro stanowić będą nakłady inwestycyjne, podano także.



"Model biznesowy projektu Polimery Police wpisujący się w realia rynkowe oparte na dotychczasowym, jak i oczekiwanym rosnącym zapotrzebowaniu na polipropylen w Europie, know-how inwestorów oraz najnowsze technologie produkcyjne to czynniki rodzące duże szanse na efektywne przekucie projektu w sukces dla spółek z Grupy Azoty, ich Inwestorów oraz polskiej gospodarki" - podkreślił Wardacki.



Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.



Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r.



