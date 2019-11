Metal w transakcjach trzymiesięcznych na LME jest po 5.868,00 USD za tonę, a na Comex w N.Jorku zniżkuje o 0,11 proc. do 2,6590 USD za funt.

Na rynkach uwaga skupia się przede wszystkim na jednym temacie - relacjach handlowych USA-Chiny.

We wtorek odbyły się rozmowy telefoniczne strony amerykańskiej i chińskiej, które zgodziły się na dalsze negocjacje w sprawie umowy I fazy.

Ministerstwo Handlu Chin podało w komunikacie, że wicepremier Chin Liu He, przedstawiciel handlowy USA Robert Lighthizer i sekretarz skarbu Steven Mnuchin omówili we wtorek najważniejsze sporne kwestie i pozostaną w kontakcie.

W ubiegłym tygodniu He mówił, że jest "ostrożnym optymistą" co do możliwego zawarcia wstępnego porozumienia handlowego pomiędzy Chinami a USA.

Podczas poprzedniej sesji miedź na LME zyskała 13 USD i zakończyła handel na poziomie 5.868,00 USD za tonę. (PAP Biznes)