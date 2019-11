Orange Polska: Liczba użytkowników Orange Światłowodu przekroczyła 500 tys.



Warszawa, 26.11.2019 (ISBnews) - Ze światłowodu korzysta pół miliona klientów Orange Polska, podał operator. Wykorzystanie sieci światłowodowej Orange w skali kraju zwiększyło się do 12,5%. Najwięcej użytkowników światłowodu Orange mieszka w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie i Łodzi.

"Widzimy, że Polacy coraz chętniej wybierają superszybki internet. Potwierdza to ponad 500 tysięcy użytkowników Orange Światłowodu. Wystarczy spojrzeć na tempo, w jakim ta usługa zdobywała klientów: pierwsze sto tysięcy użytkowników zdobyliśmy po dwóch latach od uruchomienia oferty, a ostatnie w zaledwie 7 miesięcy. Od 2015 roku zainwestowaliśmy w rozwój sieci światłowodowej ponad 3 mld zł. Dziś z usługi może korzystać ponad 4 mln, czyli blisko 30% wszystkich domów i mieszkań w Polsce. Chcemy, aby do końca przyszłego roku co najmniej 5 mln gospodarstw domowych było w zasięgu" - powiedział prezes Orange Polska Jean-François Fallacher, cytowany w komunikacie.

Dzięki prowadzonym od 5 lat inwestycjom dostęp do sieci światłowodowej Orange ma ponad 4 mln gospodarstw domowych i firm w 142 miastach, w tym 400 tys. domów jednorodzinnych. W ponad 70 miastach zasięgiem sieci światłowodowej objętych jest ponad połowa gospodarstw domowych, podano również.

Prócz inwestycji własnych Orange Polska wykorzystuje sieci światłowodowe innych operatorów oraz bierze udział w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa. Od początku trwania POPC w zasięgu światłowodu znalazło się 37 tys. domów i firm, głównie w obszarach tzw. białych plam.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)