Myśliwce MiG-29 wrócą do służby. PGZ: To dobra wiadomość dla przemysłu i wojska

Źródło: PAP

Wznowienie lotów myśliwców MiG-29 to dobra informacja dla polskiego przemysłu zbrojeniowego i Sił Powietrznych – oświadczyła we wtorek PGZ, do której należą zakłady lotnicze specjalizujące się w obsłudze i remontach płatowców oraz silników.