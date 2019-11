Liban: Były premier oznajmił, że nie pokieruje nowym rządem

Źródło: PAP

Były premier Libanu Saad Hariri ogłosił we wtorek, że nie pokieruje nowym rządem i zaapelował do prezydenta Michela Aouna, by "natychmiast rozpoczął konsultacje parlamentarne, aby mianować premiera i utworzyć nowy rząd". W Libanie od 17 października trwają antyrządowe protesty.