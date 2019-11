Benchmarkowy wskaźnik Stoxx 600 Europe zyskuje 0,1 proc. We wzrostach prym wiodą spółki wydobywcze: akcje BHP Billiton drożeją o 1,2 proc., a walory Rio Tinto Group o 0,8 proc.

O 8,4 proc. tanieją walory spółki AKKA Technologies - po ofercie obligacji zamiennych w wysokości 150 mln euro.

Inwestorzy nadal śledzą informacje o negocjacjach USA-Chiny po tym, gdy prezydent USA Donald Trump ocenił we wtorek, że rozmowy w sprawie I fazy umowy handlowej z Chinami są już blisko finału.

"Jesteśmy już w końcowej fazie bardzo ważnej umowy" - powiedział Trump dziennikarzom w Białym Domu. "Wszystko idzie bardzo dobrze" - zapewnił.

"Optymizm co do możliwego zawarcia transakcji handlowej USA-Chiny to siła napędowa na rynkach" - mówi Ulrich Urbahn, szef strategii w Joh Berenberg Gossler & Co.

"Tak długo jak nagłówki pozostaną konstruktywne rynek powinien rosnąć" - dodaje.

Tymczasem francuska gospodarka radzi sobie lepiej niż się spodziewano - nastroje konsumentów w XI nieoczekiwanie się poprawiły - wskaźnik nastrojów wyniósł 106 pkt. - najwyżej do czerwca 2017 r., wobec 104 pkt. w X, podczas gdy spodziewano się pogorszenia sentymentu i spadku indeksu do 103 pkt.

Francuzi, jak widać, bardziej optymistycznie patrzą na swoją sytuację finansową i zdolność do dokonywania znaczących zakupów. Słabną obawy o bezrobocie, a ocena standardów życia poprawiła się - wskazują analitycy.

Nastroje wśród Francuzów pogorszyły się w reakcji na protesty Żółtych Kamizelek pod koniec 2017 r. Od tego czasu prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił obniżenie podatków (o ok. 17 miliardów euro), szczególnie dla gospodarstw domowych o niskich dochodach.

Tymczasem w środę na rynku walutowym euro jest po 1,1009 USD, niżej o 0,1 proc., japoński jen jest wyceniany po 109,19 za 1 USD, w dół o 0,2 proc., a brytyjski funt traci 0,2 proc. do 1,2842 USD.

Rentowność 10-letnich UST wynosi 1,74 proc., w dół o 1 pb, a niemieckich 10-letnich bundów wynosi -0,37 proc., niżej o 2 pb.

Złoto tanieje o 0,1 proc. do 1.459,26 USD za uncję.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.30

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3705,50 0,00 DAX Niemcy 13228,97 -0,06 FTSE 100 W.Brytania 7414,69 0,16 CAC 40 Francja 5924,05 -0,09 IBEX 35 Hiszpania 9335,80 0,12 FTSE MIB Włochy 23553,54 0,03

(PAP Biznes)