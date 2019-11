Sellin w TVP1 przekazał, że we wtorek w MKiDN odbyło się spotkanie ws. pomnika z wiceprezydentem Warszawy Michałem Olszewskim. Dodał, że "wcześniej też się odbyło takie spotkanie, które zaowocowało uchwałą Rady Warszawy o wyznaczeniu miejsca na budowę pomnika upamiętniającego Bitwę Warszawską z sierpnia 1920 r., i wczoraj te decyzje zostały podtrzymane".

"Jest szansa, że zdążymy, że 15 sierpnia 2020 r. taki pomnik (stanie - przyp. PAP), w kształcie prawdopodobnie łuku rzymskiego, klasycznego łuku rzymskiego, na wyznaczonym przez miasto miejscu, czyli na placu Na Rozdrożu, dobrym miejscu, bo jak ten pomnik będzie miał właściwy kształt, to będzie bardzo widoczny z Alej Ujazdowskich i z Trasy Łazienkowskiej, on będzie istotnym punktem odniesienia architektonicznego" - powiedział Sellin.

Jak mówił, "opóźnienie rzeczywiście jest, z winy miasta, bo przez kilka miesięcy, od lipca niewiele się działo", ale - jak podkreślił - jest optymistą po wtorkowym spotkaniu, bo wygląda na to, że ten pomnik stanie.

Odnosząc się do idei prezentowanej przez satyryka Jana Pietrzaka, aby bitwę z 1920 r. upamiętnić łukiem triumfalnym łączącym dwa brzegi Wisły, odpowiedział, że zna tę ideę i ona jest godna zainteresowania, ale wydaje mu się, że "realistyczne jest zbudowanie takiego klasycznego pomnika w kształcenie łuku rzymskiego" - dodał. Wyjaśnił, że "łuk rzymski sugeruje triumf, bo te łuki się stawiało właśnie po to, żeby zaznaczyć jakiś triumf".

Ocenił, że "to, co się wydarzyło 100 lat temu, to był wielki triumf młodego, świeżo odrodzonego państwa polskiego, całego narodu, prawie bez pomocy z zewnątrz".

Wiceminister kultury pytany, czy nie lepiej byłoby wybudować Muzeum Bitwy 1920 r. - jak sugerują przedstawiciele opozycji - wskazał, że to jest "temat inny, który też będzie realizowany". Przypomniał, że takie muzeum powstanie w Ossowie i jest to projekt realizowany przez MON. "Jest taka duża koncepcja opracowana przez znanego architekta warszawskiego Czesława Bieleckiego i na podstawie tej koncepcji będzie wyłoniona w drodze przetargu koncepcja szczegółowa. Zdaje się, że 2 grudnia takie rozstrzygnięcie zapadanie" - poinformował.

Uchwałę o budowie pomnika upamiętniającego Bitwę Warszawską 1920 r. na placu Na Rozdrożu niemal jednogłośnie poparli warszawscy radni w lipcu bieżącego roku.

Jak powiedział PAP stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki, konkurs na pomnik zostanie ogłoszony w grudniu, a procedura, która wyłoni zwycięską pracę, zakończy się w pierwszym kwartale przyszłego roku, chyba, że będą odwołania.