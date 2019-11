Cyfrowy Polsat pozyskał 1 mld zł finansowania w postaci dodatkowego kredytu



Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat, działając w imieniu własnym oraz jako agent podmiotów zobowiązanych, zawarł z wybranymi polskimi i zagranicznymi instytucjami finansowymi akt przystąpienia do dodatkowego kredytu, który przewiduje udzielenie spółce kredytu terminowego w wysokości 1 mld zł, podała spółka.

"Instrument w postaci aktu przystąpienia został przewidziany postanowieniami drugiej umowy zmieniającej i konsolidującej" - czytamy w komunikacie.

Ostateczną datą spłaty dodatkowego kredytu jest 31 marca 2023 r. Dodatkowy kredyt będzie spłacony jednorazowo w dacie ostatecznej spłaty, podano również.

30 października Cyfrowy Polsat podjął uchwałę w sprawie podjęcia wstępnych działań związanych z potencjalnym pozyskaniem dodatkowego finansowania dłużnego w postaci kredytu lub obligacji do 1 mld zł. Intencją spółki było pozyskanie finansowania do końca I kw. 2020 r.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

(ISBnews)