Braster miał 4,27 mln zł straty netto w III kw. 2019 r.



Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Braster odnotował 4,27 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2019 r. wobec 4,68 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 3,35 mln zł wobec 4,35 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 61 tys. zł w III kw. 2019 r. wobec 189 tys. zł rok wcześniej.

"W okresie od 17 sierpnia 2018 roku (17 sierpnia 2018 roku rozpoczęła się sprzedaż Systemu Braster) do 30 września 2019 roku 140 klinik nawiązało współpracę i zakupiło Urządzenie oraz 13 650 badań w wersji Braster Pro w Polsce. Wykonane statystyki pokazują spory potencjał modelu Braster Pro. Dynamika wykonywanych badań dziennie pokazuje wzrost o 923 % porównując dane za III kwartał 2019 roku z danymi za III kwartał 2018 roku. Natomiast dynamika ilości wykonywanych badań minimum raz dziennie porównując miesiące styczeń 2019 roku z październikiem 2019 roku - to 427 %. Ponadto podjęte działania przełożyły się na ilość wykonanych badań w miesiącu październiku 2019 roku – 1 701 badań" - czytamy w raporcie.

Urządzenie Braster Pro spotkało się z przychylnym odbiorem środowiska medycznego także na rynkach zagranicznych. Do końca września 2019 roku na rynkach zagranicznych sprzedanych zostało 9 800 badań w modelu Braster Pro, podano także.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 12,13 mln zł straty netto w porównaniu z 15,2 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 0,46 mln zł w porównaniu z 0,44 mln zł rok wcześniej.



Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Braster Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.



(ISBnews)