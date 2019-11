PGE Energia Odnawialna podpisała umowę na budowę magazynu energii na górze Żar



Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - PGE Energia Odnawialna - spółka z Grupy PGE - zbuduje na górze Żar, obok należącej do spółki farmy fotowoltaicznej, kontenerowy magazyn energii o mocy 500 kW i pojemności 750 kWh, podała spółka. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca maja 2020 roku.

System dostarczy konsorcjum, którego liderem jest My-Soft, spółka od wielu lat specjalizująca się w tego typu zamówieniach. Będzie to instalacja demonstracyjna, służąca realizacji projektu badawczo-rozwojowego pn. "Magazyn energii adaptujący farmę PV do pracy w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych", poinformowano.

Celem projektu, który został dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jest zweryfikowanie możliwości świadczenia usług systemowych służących stabilizacji i regulacji pracy sieci dystrybucyjnych średniego napięcia za pomocą magazynów energii, opartych o ogniwa litowo-jonowe, podano również.

"Nasze najnowsze przedsięwzięcie badawczo-rozwojowe, realizowane we współpracy z CIM-mes Projekt, spółką specjalizującą się w wykonywaniu wysoko wyspecjalizowanych obliczeń inżynieryjnych, jest odpowiedzią na potrzeby rynku. Obecnie można zaobserwować stały wzrost zainstalowanej mocy w odnawialnych źródłach energii (energia wiatrowa, słoneczna), co wymaga opracowania nowych metod stabilizacji pracy sieci elektroenergetycznych, a w szczególności sieci średniego napięcia"- powiedział p.o. prezesa PGE Energia Odnawialna Arkadiusz Sekściński, cytowany w komunikacie.

Stosowane dotychczas metody wykorzystujące duże jednostki wytwórcze, posiadające odpowiednie rezerwy mocy, okazały się niewystarczające. Dlatego, aby obniżyć straty energii oraz koszty z tym związane, stabilizacja powinna mieć miejsce jak najbliżej niestabilnych źródeł energii oraz dostosowywać się automatycznie do lokalnych warunków panujących w sieci, podkreślono.

Zgodnie z warunkami umowy, My-Soft zainstaluje magazyn energii wraz z zaawansowanym układem sterowania w ciągu sześciu miesięcy. Magazyn składać się będzie z dwóch kontenerów wyposażonych w układ bateryjny w technologii LFP (litowo-żelazowo-fosforanowej) oraz przekształtnik AC/DC (przekształcający prąd stały w zmienny). Całość będzie zdalnie nadzorowana przez układ sterowania. My-Soft zbuduje też stację transformatorową wraz z rozdzielnicą, siecią światłowodową oraz przyłączem elektroenergetycznym, wymieniono.

Magazyn energii zostanie włączony do sieci średniego napięcia i poddany testom pod kątem współpracy z siecią elektroenergetyczną. Umożliwi to opracowanie modelu rozliczeń z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD). Zbudowana na górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim farma fotowoltaiczna o mocy 0,6 MW jest najwyżej położoną tego typu instalacją w Polsce. Na wysokości 740 m n.p.m. znajduje się 2400 paneli fotowoltaicznych, usytuowanych w 16 rzędach - każdy o mocy 250 W. Łączna powierzchnia paneli wynosi 3,5 tys. m2, podsumowano.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)