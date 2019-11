Spółka Erbudu ma 2 umowy na farmy wiatrowe o łącznej wartości 79,25 mln zł



Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Spółka PBDI - podmiot zależny w 90% od Erbudu - zawarła umowy na wykonanie kompleksowych robót przy budowie farm wiatrowych Świecie (składającej się z 5 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 16,3 MW) i Dębowa Łąka (składającej się z 14 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 33,3 MW), podała spółka. Łączna wartość obu umów to 79,25 mln zł netto.

Oba kontrakty zawarte zostały 6 listopada. Pierwsza umowa zawarta została z GB Świecie 404, a całkowita wartość kontraktu netto to 22 360 638,39 zł. Termin realizacji umowy to 15 lutego 2021 r., podano.

Druga umowa zawarta została z GB Dębowa Łąka 402.

"Całkowita wartość kontraktu: 56 892 405,61 zł netto; Termin realizacji umowy: 15.02.2021 r." - czytamy w komunikacie.



Przystąpienie przez strony do realizacji obu kontraktów było uzależnione od pisemnego polecenia rozpoczęcia prac przekazanego wykonawcy przez zamawiającego, co nastąpiło dzisiaj.



"W konsekwencji ziszczenia się warunku zawieszającego tj. otrzymania w dniu dzisiejszym pisemnego polecenia rozpoczęcia prac, PBDI z siedzibą w Toruniu przystąpiła do realizacji umowy" - czytamy w komunikacie.

