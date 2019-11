Źródło: MAGAZYN DGP

Przed wtorkowym, jubileuszowym, szczytem Sojuszu w Londynie warto jeszcze raz przemyśleć to, co na temat kondycji NATO w rozmowie z „The Economist” powiedział Emmanuel Macron. Udawanie, że pakt nie cierpi co najmniej na demencję, może poprawiać samopoczucie.