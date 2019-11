Gaz-System podpisał umowę z firmą Ferrum m.in. na wyprodukowanie rur do gazociągu Polska-Słowacja

Źródło: PAP

Gaz-System podpisał z firmą Ferrum umowę na wyprodukowanie i dostarczanie rur, łuków i armatury do budowy gazociągu Polska-Słowacja - poinformowała w piątek spółka. Kontrakt ma być realizowany do kwietnia 2020 r.; jego wartość opiewa na ok. 74 mln zł.