Zgodnie z wynikami najnowszego badania Eurobarometr dotyczącego strefy euro 76 proc. jej mieszkańców uważa, że wspólna waluta jest dobra dla Unii Europejskiej. To o dwa punkty procentowe więcej niż w ubiegłym roku. Jest to także najwyższy poziom poparcia odnotowany od czasu wprowadzenia monet i banknotów euro w 2002 roku.

65 proc. respondentów ze strefy euro jest ponadto zdania, że euro jest korzystne dla ich własnego kraju; to również najwyższy odnotowany odsetek. Wspólna waluta cieszy się poparciem większości obywateli we wszystkich 19 państwach strefy euro.

"Od czasu, gdy podpisałem się na traktacie z Maastricht, upłynęło już niemal 28 lat, ale nadal jestem przekonany, że był to najważniejszy podpis, jaki kiedykolwiek złożyłem. Euro ma teraz 20 lat i jest młodą walutą, ale stało się już symbolem jedności, suwerenności i stabilności. W ciągu ostatnich pięciu lat ciężko pracowaliśmy, aby uwolnić się od kryzysu w Europie, zagwarantować wszystkim Europejczykom dostęp do korzyści płynących z zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i inwestycji oraz jeszcze bardziej wzmocnić europejską unię gospodarczą i walutową" - uważa odchodzący przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.

Cztery piąte respondentów zgadzają się ze stwierdzeniem, że euro ułatwiło prowadzenie działalności gospodarczej ponad granicami, porównywanie cen i robienie zakupów w innych krajach, w tym za pośrednictwem internetu. Większość w strefie euro jest również zdania, że dzięki euro podróżowanie stało się łatwiejsze i mniej kosztowne.

"Euro jest dziś silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Zastępując 19 różnych walut, przynosi liczne korzyści obywatelom, przedsiębiorstwom i krajom. To nie przypadek, że większość Europejczyków popiera euro. W świetle tego rekordowo wysokiego poparcia nie ulega wątpliwości, że społeczeństwo daje nam mandat do prac nad dalszym wzmacnianiem naszej unii gospodarczej i walutowej oraz zwiększeniem międzynarodowej roli euro" - powiedział Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący KE do spraw euro i dialogu społecznego, odpowiedzialny także za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych.

Większość respondentów (65 proc.) opowiedziała się za wycofaniem nieporęcznych monet euro o nominałach jednego centa i dwóch centów i za wprowadzeniem obowiązkowego zaokrąglania płatności do pięciu centów podczas zakupów w sklepach i supermarketach.

Euro jest walutą dla 340 milionów Europejczyków mieszkających w 19 państwach członkowskich. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 14–19 października br. drogą telefoniczną z udziałem ponad 17 tys. osób ze wszystkich państw strefy euro.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)