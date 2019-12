Aplikacja mobilna CCC zanotowała ponad 1 mln użytkowników po 8 miesiącach



Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Aplikacja mobilna CCC zanotowała ponad 1 mln użytkowników po 8 miesiącach od uruchomienia, podała spółka. W 2020 roku planowane jest udostępnienie aplikacji dla użytkowników na rynkach zagranicznych, na których obecne jest CCC.

"Aplikacja CCC powstała z myślą o ułatwieniu zakupów klientom, zwłaszcza tym młodszym, którzy większość transakcji realizują online. Dzięki niej budujemy szeroką społeczność użytkowników i influencerów modowych skupionych wokół naszej marki, którzy płynnie przechodzą ze świata online do kanału offline - sklepów stacjonarnych CCC. Mobilne narzędzie wspiera jeden ze strategicznych celów Grupy CCC - dotarcie do nowych grup klientów i omnichannelowy rozwój sprzedaży. Pracujemy nad rozbudową aplikacji o nowe funkcjonalności m.in. w zakresie przyspieszonego wyszukiwania produktów czy kolejnych form płatności, które przyciągną nowych użytkowników. Chcemy wyznaczać trendy na rynku e-commerce. Świetne oceny zarówno użytkowników jak i ekspertów są dla nas najlepszą rekomendacją i bodźcem do dalszego rozwoju" - powiedział dyrektor ds. rozwoju omnichannel CCC Jakub Jasiński, cytowany w komunikacie.

Polska aplikacja znajduje się także na liście TOP10 aplikacji zakupowych w sklepach Google Play i App Store, podano także. Ponad połowa zakupów w aplikacji CCC generowana jest przez osoby w wieku 18-34 lat.

"CCC ma w planach dalsze wzbogacanie aplikacji o nowe funkcjonalności, takie jak: udostępnienie Visual Search na innych systemach operacyjnych (obecnie dostępny iOS), rozbudowanie modułu płatności online czy też wyświetlanie produktów w aplikacji przy użyciu trójwymiarowych modeli oraz narzędzi rzeczywistości rozszerzonej" - czytamy dalej.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)