Ferrum spodziewa się po ok. 400 mln zł przychodów w 2019 i 2020 roku



Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Grupa Ferrum osiągnie w tym roku rekordową sprzedaż - na poziomie ok. 400 mln zł, zapowiedział prezes Krzysztof Kasprzycki. Co najmniej taki sam poziom sprzedaży grupa chciałaby osiągnąć także w 2020 roku.

"W tym roku Ferrum osiągnie rekordową sprzedaż i produkcję powyżej 100 tys. ton, a na podobnym poziomie budżetujemy także 2020 rok" - powiedział Kasprzycki na konferencji prasowej.

Według niego, Grupa Ferrum może liczyć na ok. 400 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2019 roku i co najmniej tyle samo w roku 2020, podczas gdy jeszcze niedawno sprzedaż grupy nie przekraczała 200 mln zł.

"Mam nadzieję, że rok 2020 będzie dla grupy znacząco lepszy od obecnego pod względem wyników finansowych, bo w 2019 roku I kwartał był jeszcze dość trudny" - podkreślił Kasprzycki.

Przyznał także, że jest bardzo zadowolony z sytuacji spółki w IV kwartale obecnego roku.

"Nieoficjalnie wiadomo, że niezależnie od trzeciej umowy ramowej z Gaz-Systemem na dostawę rur stalowych, w której jesteśmy jednym z sześciu potencjalnych dostawców, Gaz-System będzie niedługo ogłaszał wymianę wszystkich rurociągów eksploatowanych powyżej 20 lat. Szacuje się, że całkowity koszt tej operacji to nawet 2 mld zł" - powiedział prezes.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 353 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)