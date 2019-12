Ferrum ma ponad 160 mln zł w portfelu zamówień na 2020 rok



Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Portfel zamówień Grupy Ferrum na 2020 rok to ponad 160 mln zł, poinformował prezes Krzysztof Kasprzycki.

"Spółka zależna Zakład Konstrukcji Spawanych Ferrum zakontraktowała już 111 mln zł na 2020 rok, a kolejne 50 mln zł jest w przyszłorocznym portfelu zamówień Ferrum" - powiedział Kasprzycki na konferencji prasowej.

Według niego, ZKS Ferrum, producent konstrukcji spawanych (np. zbiorników na LPG), przerabia obecnie około tysiąca ton stali miesięcznie.

"Z kolei Ferrum pozyskało na przyszły rok zamówienia na 50 tys. ton produkcji, co oznacza, że mamy już 'zabukowane' 5 miesięcy 2020 roku. W sumie planujemy w 2020 roku nie mniejszą produkcję niż w obecnym" - podkreślił prezes.

"Rozmawiamy także z dużymi firmami ciepłowniczymi na temat umów na 2020 rok" - dodał.

Zapewnił jednocześnie, że Grupa Ferrum nie przewiduje żadnych zwolnień, a raczej wręcz przeciwnie, może zwiększyć zatrudnienie w granicach 5%. Obecnie w grupie zatrudnionych jest ok. 450 pracowników.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 353 mln zł w 2018 r.

