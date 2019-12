Źródło: PAP

Zawieranie do końca 2020 r. umów na przekazywanie przez marszałków województw dopłat do biletów ulgowych sprzedawanych przez komercyjnych przewoźników autobusowych zakłada projekt noweli ustawy przyjętej we wtorek przez Radę Ministrów - podało Centrum Informacyjne Rządu.