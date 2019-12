Co to jest TikTok?

TikTok to aplikacja mobilna umożliwiająca tworzenie i publikowanie krótkich materiałów video. Użytkownicy platformy – najczęściej nastoletni – udostępniają tam głównie układy taneczne, tutoriale lub nagrania typu lip sync, na których poruszają ustami do wybranego podkładu muzycznego udając, że śpiewają. Popularnymi w serwisie formatami są również tzw. challenge oraz trendy, które stanowią wyraz popularnych w danym momencie tendencji. Podczas tworzenia filmów tiktokerzy korzystają z licznych filtrów i innych efektów specjalnych.

TikTok pojawił się w 2016 roku. Dwa lata wcześniej utworzono aplikację Musical.ly, która spełniała bliźniacze funkcje. W 2017 doszło do jej przejęcia przez chińską firmę Bytedance (właściciel TikToka) i połączenia obu aplikacji. W efekcie powstała potężna marka, która podbiła globalny rynek. Obecnie z aplikacji TikTok korzysta ponad 500 milionów użytkowników z całego świata. Wartość rynkowa przedsiębiorstwa Bytedance jest dzięki temu kolosalnie wysoka i wynosi ok. 80 mld dolarów.

Ile można zarobić na TikToku?

Aplikacja TikTok pozwala swoim użytkownikom na osiąganie korzyści materialnych. Tiktokerzy mogą zarabiać m.in. dzięki organizowaniu tzw. live’ów na platformie. Podczas nagrań tego typu występują na żywo, spełniając życzenia fanów, odpowiadając na ich pytania czy podejmując wyzwania rzucane przez oglądających. Są za to wynagradzani tzw. giftami. Każdy gift ma określoną wartość punktową, a ta z kolei przypisaną cenę. 100 punktów kosztuje 4,99 zł, a 10000 puntów – 479,99 zł. Twórca, który otrzyma minimalnie 10 000 punktów może wypłacić ich ekwiwalent pieniężny – po odliczeniu prowizji pobieranej przez serwis wynosi on ok. 180 zł. Najpopularniejsi tiktokerzy zarabiają w taki sposób nawet kilkaset dolarów w ciągu 2-3 godzin. Szacuje się, że najbardziej znani otrzymują za swoją działalność na platformie nawet kilkaset tysięcy złotych rocznie.

Innym sposobem na zarabianie przez TikTok są współprace komercyjne. Firmy, których grupę docelową stanowią nastolatkowie, bardzo chętnie wykorzystują platformy społecznościowe do celów marketingowych. Zdają sobie sprawę, że popularny twórca internetowy jest w stanie zachęcić swoich fanów do zakupu danego produktu tylko tym, iż sam z niego korzysta. Dlatego tiktokerzy bardzo często uczestniczą w kampaniach reklamowych bądź lokują określone produkty w swoich nagraniach. Mają możliwość korzystania z udostępnianych przez TikTok formatów reklamowych takich jak Brand Takeover, In-Feed Video, Hashtag Challenge czy Branded Effect. Aplikacja pozwala również na zamieszczanie linków prowadzących do komercyjnych stron internetowych, między innymi do sklepów internetowych.

Najchętniej oglądani użytkownicy TikToka nierzadko przekuwają swoją popularność na serwisie w intratny biznes. Wielu z nich zakłada np. sklepy odzieżowe, gdzie sprzedają ubrania oraz różnorodne akcesoria.

Wykaz najpopularniejszych tiktokerów w Polsce

Badania PrioriData wykazały, że Polska jest jednym z krajów, gdzie TikTok cieszy się największą popularnością. W zeszłym roku aplikację pobrało 5,7 mln mieszkańców naszego kraju. Poniżej przedstawiamy wykaz 15 najpopularniejszych polskich tiktokerów:

1. Maria Jeleniewska – 8,6 mln obserwujących,

2. Kinga Sawczuk – 4,8 mln obserwujących,

3. MARLEY – 4 mln obserwujących,

4. Sabina Pawlik –3,8 mln obserwujących,

5. Filip Zabielski – 3,3 mln obserwujących,

6. Twins Style – 3,1 mln obserwujących,

7. DANIEL XANTOS –2,9 mln obserwujących,

8. Ewa Zawada – 2,5 mln obserwujących,

9. vanessa h – 2,4 mln obserwujących,

10. Kuba – 2,4 mln obserwujących,

11. Dominik Rupiński – 2,3 mln obserwujących,

12. Lena –2,2 mln obserwujących,

13. LILYY –2 mln obserwujących,

14. powerpuffmoniq – 1,7 mln obserwujących,

15. Patrycja Pawlik – 1,6 mln obserwujących.

