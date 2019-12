Mikołaj Wild od ubiegłego tygodnia pełni obowiązki prezesa spółki CPK. Zmiana miała związek z powołaniem na jego dotychczasową funkcję - pełnomocnika rządu ds. CPK, Marcina Horały.

Jak mówi PAP Wild, będąc jeszcze pełnomocnikiem ds. CPK zdecydował o rozpoczęciu wyboru doradcy strategicznego ds. CPK oraz konsultanta dla Lotniska Chopina.

"To jest równoległy proces. Chcemy, aby ten sam międzynarodowy podmiot został doradcą strategicznym dla CPK oraz konsultantem dla Lotniska Chopina. W przypadku CPK doradca pomoże spółce w pracy m.in. nad master planem, a jeżeli chodzi o warszawskie lotnisko, tutaj pomoże zarządzającemu, czyli Przedsiębiorstwu Państwowemu +Porty Lotnicze+ zwiększyć przepustowość Lotniska Chopina" – powiedział Wild.

Jak wyjaśnił, zaproszenia zostały wysłane do kluczowych światowych lotnisk. "Kluczowe było dla nas uświadomienie naszym partnerom, że prace przy planowaniu CPK i przebudowie Lotniska Chopina to tak naprawdę dwie strony tego samego medalu. Wybór doradcy dla tych dwóch przedsięwzięć ma nastąpić w pierwszej połowie przyszłego roku" - powiedział.

Jak dodał, spółka w tej sprawie już spotkała się z delegacją z Singapuru.

"W ubiegłym tygodniu w Warszawie odbyły się rozmowy pełnomocnika rządu ds. CPK, przedstawicieli CPK, PPL, Polskiego Funduszu Rozwoju i LOT-u z delegacją firm z Singapuru. W jej skład weszli m.in. przedstawiciele Changi Airport International, to spółka należąca do Changi Airport Group, czyli operatora singapurskiego Lotniska Changi. Od siedmiu lat lotnisko to jest numerem jeden wśród najlepszych portów przesiadkowych świata w rankingu Skytrax" - powiedział.

W rozmowach uczestniczyli także przedstawiciele Surbana Jurong – globalnej firmy doradczej w zakresie rozwiązań urbanistycznych i infrastrukturalnych oraz agencji rządowych Enterprise Singapore i Singapore Cooperation Enterprise, które odpowiadają m.in za współpracę gospodarczą z podmiotami zagranicznymi.

"Singapurczycy wyrażają zainteresowanie udziałem w naszym projekcie" - powiedział Wild. Dodał, że w najbliższych tygodniach CPK oczekuje delegacji z kolejnych czołowych lotnisk na świecie.

Jak tłumaczy Wild, zadaniem doradcy strategicznego będzie bieżąca współpraca przy planowaniu, projektowaniu i budowie Portu Lotniczego Solidarność. "To wsparcie jest potrzebne, żeby zapewnić wygodę dla pasażerów, efektywność dla przewoźników i rentowność dla operatora" - dodał.

Spółka podkreśla, że wybór doradcy będzie jednym z kamieni milowych podczas przygotowań do budowy CPK. W połowie przyszłego roku CPK przystąpi do prac nad master planem: zarówno dla lotniska, jak też dla zintegrowanej z nim stacji kolejowej.

"W obsłudze pasażerów – do czasu otwarcia CPK - może pomóc ograniczona rozbudowa infrastruktury Chopina i podział ruchu między inne lotniska na Mazowszu. Jeśli chodzi o Lotnisko Chopina, doradca pomoże nam ocenić czy, a jeżeli tak, to w jakim stopniu rozbudowywać to lotnisko, aby miało to ekonomiczny sens wobec otwarcia CPK, które ma nastąpić pod koniec 2027 r." – mówi Wild.

Według prognoz Arup, do 2030 r. ruch lotniczy na Lotnisku Chopina ma osiągnąć 30 mln pasażerów rocznie, podczas gdy obecna maksymalna przepustowość portu wynosi ok. 22 mln pasażerów (w 2018 r. zostało obsłużonych prawie 18 mln osób).

"Chodzi o racjonalne zaplanowanie inwestycji: o to, żeby obsłużyć w odpowiednim standardzie rosnący dynamicznie ruch pasażerski, ale jednocześnie nie przeskalować, pamiętać, że docelowym rozwiązaniem jest CPK, który przejmie rolę głównego portu lotniczego w Polsce" - powiedział.

Jak wynika z danych IATA, ruch lotniczy w Polsce rośnie w tempie 2,5 razy szybszym niż średnia światowa.

Spółka wskazuje, że w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, zamieszkanym przez 180 mln pasażerów, nie ma lotniska hubowego mogącego obsłużyć powyżej 40 mln pasażerów rocznie. Największym portem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej jest Lotnisko Chopina w Warszawie, które pod względem liczby pasażerów wyprzedza Pragę, Budapeszt i Bukareszt.

Centralny Port Komunikacyjny - według rządu - ma być najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną - węzłem przesiadkowym zlokalizowanym między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. CPK zakłada intensywny rozwój sieci połączeń kolejowych oraz drogowych na terenie całego kraju. CPK ma powstać 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha; w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo ok. 100 mln. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł niedaleko portu lotniczego i połączenia, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.

