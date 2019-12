InPost ma kolejne umowy z MLP Group, chce mieć 10 sortowni w 2020 r.



Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - InPost podpisał kolejne umowy z MLP Group. W ramach współpracy InPost wynajmie ponad 8,8 tys. m2 powierzchni w parku logistycznym MLP Gliwice oraz ponad 8,6 tys. m2 w MLP Wrocław West, podała spółka. Rozpoczęcie prac sortowni planowane jest na II połowę 2020 roku.

W 2020 roku InPost będzie dysponować 10 sortowniami i centrami logistycznymi - czterema powierzchniami od Panattoni Europe, dotychczasową, rozbudowaną centralną sortownią w parku magazynowym P3 Piotrków, dwiema sortowniami w nowych parkach logistycznych 7R Park Sosnowiec oraz 7R Park Warszawa, a także nowoczesnymi obiektami w parkach logistycznych MLP Poznań West, MLP Gliwice i MLP Wrocław West, podano.

"W całej Polsce mamy już 6 000 Paczkomatów InPost, a obsługiwane wolumeny rosną znacznie powyżej dynamiki wzrostu całego rynku. Dlatego tworzymy rozbudowaną infrastrukturę logistyczną, która umożliwi maksymalne skrócenie czasu dostaw przesyłek do odbiorcy. Szczycimy się tym, że nasze paczki są dostarczane w ponad 98% w terminie D+1 - a to wysoka poprzeczka nawet dla świetnie zorganizowanych firm kurierskich. Klienci wybierają InPost właśnie dlatego, że dostawy są szybkie i wygodne" - powiedział prezes Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

Systematycznie rośnie zapotrzebowanie na usługi InPost - liczba Paczkomatów (6 000 urządzeń w Polsce) przekroczyła skalę placówek własnych Poczty Polskiej (4600), przypomniano.

"We wrześniu przekazaliśmy pierwszy obiekt o powierzchni 8 800 m2 w parku logistycznym MLP Poznań West. Teraz rozszerzyliśmy naszą współpracę o kolejne, bardzo dogodne lokalizacje, w których najemca zamierza zorganizować nowe centrum dystrybucyjne. Łącznie w 2020 r. dostarczymy ok. 25 tys. m2 powierzchni. Podobnie jak w Poznaniu, także w Gliwicach i we Wrocławiu obiekty zostaną wyposażone w powierzchnie typu cross-dock, dedykowane m.in. do sprawnego przeładunku, kompletowania i obsługi przesyłek kurierskich. Rozbudowana sieć parków logistycznych należących do MLP Group daje naszym partnerom znakomitą okazję, by organizować swoją działalność we wszystkich kluczowych regionach kraju" - dodała dyrektor Działu Sprzedaży w MLP Group Agnieszka Góźdź.

InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. W 2018 r. InPost dostarczył ponad 86 mln przesyłek, czyli o 52,5% więcej niż rok wcześniej. Dostawy za pośrednictwem Paczkomatów wzrosły o 56,3%, a przez Kuriera InPost o 45,5%.

(ISBnews)