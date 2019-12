PGE EO będzie monitorować łopaty wiatraków przy użyciu technik laserowych



Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - PGE Energia Odnawialna (PGE EO) - spółka z Grupy PGE - uruchomiła pionierski projekt badawczo-rozwojowy, który dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technik laserowych umożliwi ocenę stanu technicznego łopat turbin wiatrowych, podała spółka. Projekt jest realizowany z firmą Scanway.

Skaner laserowy pozwoli na wykonanie precyzyjnych zdalnych pomiarów stanu technicznego łopat turbin wiatrowych z bardzo dużą dokładnością. W ten sposób PGE EO będzie mogła z odpowiednim wyprzedzeniem zapobiegać kosztownym awariom. Praktyka pokazuje bowiem, że usterki są najczęściej zbyt późno wykrywane, podano.

"Sukces projektu badawczo-rozwojowego pozwoli w przyszłości zwiększyć produktywność turbin dzięki skróceniu czasu przestoju powstałego w wyniku awarii. Co ważne, po pomyślnym zakończeniu projektu, rozważamy odpłatne udostępnianie tych rozwiązań innym podmiotom" - powiedział p.o. prezesa PGE EO Arkadiusz Sekściński, cytowany w komunikacie.

W ramach projektu, który ma potrwać do połowy 2020 r., firma Scanway, oprócz zestawu pomiarowego, opracuje dla PGE EO narzędzia do obróbki zebranych danych.

Scanway to polska firma działająca w sektorze kosmicznym, która specjalizuje się w pomiarach 3D, systemach wizyjnych, przetwarzaniu obrazów i obserwacjach zdalnych. Przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Scanway prowadzi prace nad polskim satelitą do obserwacji Ziemi ScanSAT, który ma trafić na orbitę w 2021 roku. Prawie dwa lata temu zainwestował w nią PGE Ventures - fundusz z Grupy PGE, przypomniano.

"Współpraca z firmą Scanway to dowód na to, że grupa kapitałowa PGE, lider branży energetycznej w Polsce, jest otwarta na nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania, które przyczyniają się do jej rozwoju. Być może, już niedługo, będziemy realizować z tym startupem kolejny projekt. Spółka pracuje bowiem nad możliwością laserowej inspekcji składu pierwiastkowego węgla. Z takiego rozwiązania - które może sprawdzić się w naszych kopalniach - korzysta już amerykańska agencja kosmiczna NASA m.in. podczas wypraw na Marsa" - podsumował wiceprezes PGE ds. innowacji Paweł Śliwa.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)