BoomBit odnotował 3,66 mln zł przychodów w listopadzie



Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - BoomBit osiągnął w listopadzie przychody w wysokości 3,66 mln zł, co oznacza wzrost o 8% m/m, podała spółka. Gry w modelu GaaS wygenerowały przychody na poziomie 2,9 mln zł, natomiast pozostałe gry (non GaaS) osiągnęły 0,76 mln zł przychodów. W listopadzie br. zadebiutowały dwie nowe gry BoomBit: "Archery Club" (debiut 21 listopada) oraz "Idle Monster Factory" (debiut 7 listopada). W listopadzie nastąpił także soft launch gry "Cooking Festival" oraz debiut na platformie Nintendo Switch gry "Tiny Gladiators".

"21 listopada br. miał miejsce globalny launch naszej długo oczekiwanej gry - 'Archery Club'. Dane dotyczące monetyzacji i konwersji pokazują, że gra ma znacznie większy potencjał niż Darts Club. Świadczą o tym wyniki - od debiutu gra zanotowała ponad milion pobrań i znalazła się w rankingach Top10 gier w ponad 50 krajach. W dniu debiutu 'Archery Club' otrzymała także globalny featuring w Google Play i App Store" - powiedział prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

"Przychody 'Archery Club' w dziesięciu dniach listopada osiągnęły wartość ok. połowy przychodów wygenerowanych przez 'Darts Club' w całym miesiącu, co oznacza że już teraz 'Archery Club' jest jedną z naszych najważniejszych gier w portfolio" - dodał.

Wydatki na user acquisition w listopadzie wyniosły 1 mln zł (wzrost o ok. 49% m/m), podano również.

"Cały czas intensywnie pracujemy nad strategią user acquisition, na którą wpływają KPI gier oraz bieżące warunki rynkowe. Naszym celem jest maksymalizacja stopy zwrotu z inwestycji oraz sam zwrot w jak najkrótszym czasie. W listopadzie nasze wydatki marketingowe były już wyższe niż w październiku, a związane to było m.in. z nakładami związanymi z debiutem 'Archery Club'" - powiedział wiceprezes Hannibal Soares, również cytowany w komunikacie.

Portfolio najważniejszych gier GaaS BoomBit uszeregowane pod względem wielkości przychodów w listopadzie 2019 wygląda następująco:

- "Darts Club",

- "Tanks A Lot!",

- "Archery Club",

- "Monster Idle Factory",

- "Idle Coffee Corp", podano również.

Powyższe gry odpowiadały za ok. 94% przychodów z gier w segmencie GaaS w tym okresie, podsumowano.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

(ISBnews)