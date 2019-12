Na zamknięciu środowej sesji WIG20 stracił 0,38 proc. osiągając poziom 2.081,89 pkt., WIG zniżkował o 0,1 proc. do 56.123,68 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,6 proc. do 3.809,87 pkt., a sWIG80 spadł o 0,1 proc. do 11.801,41 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 791 mln zł, z czego 685 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Na początku środowej sesji główny indeks rósł, zbliżając się do poziomu 2.115 pkt., jednak w dalszej części dnia ten trend się odwrócił i benchmark zakończył sesję zniżką o 8 pkt.

W momencie zamknięcia notowań warszawskiej giełdy niemiecki DAX rośnie o 1,2 proc., a główne indeksy amerykańskie zyskują około 0,7 proc.

Na GPW w benchmarku największych spółek kursy akcji PGE, Tauronu i JSW spadały w przedziale 4,1-4,2 proc.

Wśród indeksów sektorowych najmocniej, bo o 3,5 proc. spadł WIG-Energia, w którym poza PGE i Tauronem mocno zniżkowały także Energa - o 3,6 proc. i Enea - o 2,8 proc.

"Wydaje się, że środowe wahania kursów spółek energetycznych wynikają z reakcji rynku na doniesienia o budowie bloku C Elektrowni Ostrołęka. Początkowo sektor mocno rósł po spekulacjach, że projekt nie będzie realizowany. Trend w sektorze się jednak odwrócił po wypowiedzi wicepremiera Jacka Sasina, że inwestycja jest kontynuowana zgodnie z harmonogramem" - powiedział PAP Biznes analityk DM mBanku Kamil Kliszcz.

W WIG20 najmocniej zyskały akcje CCC - poszły w górę o 3,1 proc.

Wśród spółek szerokiego rynku wzrostami wyróżniły się notowania DataWalk - o 11 proc., BNP Paribas - o 10 proc. oraz Lentex - 0 5,8 proc.

DataWalk poinformował o dopuszczeniu przez GPW do obrotu 327 tys. akcji spółki i postanowieniu GPW o wprowadzeniu ich do obrotu 6 grudnia.

Lentex poinformował, że w ramach oferty zakupu akcji własnych spółka w środę nabyła 2.442.917 sztuk akcji własnych.

Spadkiem o 7,2 proc. wyróżnił się Eko Export. (PAP Biznes)