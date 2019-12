Na zamknięciu Dow Jones Industrial wzrósł o 0,53 proc. do 27.644,78 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,54 proc. do 8566,67 pkt., a indeks S&P 500 wzrósł o 0,63 proc. do 3122,76 pkt.

Akcje Company rosły 1 proc., przychody kwartalne spółki były wyższe od oczekiwań.

Notowania Alphabet rosły 1,5 proc. po tym, jak współzałożyciele firmy Google Larry Page i Sergey Brin, zrzekli się funkcji kierowniczych w holdingu Alphabet. Ich obowiązki przejmie obecny szef Google'a Sundar Pichai.

Walory Workday spadły o 5,5 proc. - prognoza przychodów na 2021 rok była gorsza od przewidywań analityków.

Inwestorzy są optymistycznie nastawieni po nowych doniesieniach na temat postępów w negocjacjach USA-Chiny.

Agencja Bloomberga podała w środę, powołując się na źródła, że USA i Chiny zbliżają się do zawarcia porozumienia handlowego, pomimo spornych kwestii dotyczących postępowania Chin w Hongkongu i Singciangu.

„Dzisiejszy entuzjazm pozwolił inwestorom powrócić do pewnych wartości, które spadły w ostatnim okresie” - powiedział ekspert Peter Cardillo ze Spartan Capital Securities.

Rynek w Nowym Jorku był również napędzany silnym wzrostem cen ropy naftowej, co przyniosło korzyści głównie sektorowi energetycznemu, którego subindeks w grupie S&P 500 wzrósł o 1,57 proc.

Według miesięcznych badań tworzenie miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych znacznie spowolniło w listopadzie, zgodnie z miesięcznym badaniem firmy ADP dla usług biznesowych. Sektor prywatny stworzył w listopadzie 67 000 miejsc pracy, podczas gdy w październiku było ich 121 000. W listopadzie analitycy spodziewali się 175 000 nowych miejsc pracy.

Według indeksu stowarzyszenia zawodowego ISM wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych również spowolnił w listopadzie. „To wskazuje, że publikowany w piątek oficjalny raport na temat stopy bezrobocia i tworzenia miejsc pracy może zapowiadać, że rynek pracy zaczyna się załamywać” - powiedział Cardillo. (PAP)