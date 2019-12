Niemcy

Komentując w czwartek wyniki szczytu NATO w Londynie niemiecka prasa zwraca uwagę, że Sojusz Północnoatlantycki, mimo różnicy zdań między krajami członkowskimi, pozostał jednością. Do sukcesów spotkania media zaliczają ustalenie wspólnego stanowiska wobec Chin.

"29 szefów państw i rządów NATO jest zjednoczonych w sporze. Tak można podsumować spotkanie z okazji 70. rocznicy powstania Sojuszu" - pisze dziennik "Frankfurter Rundschau".

Zwraca uwagę jednocześnie, że należy dostrzegać nie tylko wiele kontrowersji, jak chociażby spór między USA i Europą o podział obciążeń w ramach Sojuszu, interwencja Turcji w Syrii, czy kłótnia między prezydentem USA Donaldem Trumpem i jego francuskim kolegą Emmanuelem Macronem na temat stosunków transatlantyckich, ale też punkty wspólne. Należy do nich m.in. określenie w deklaracji końcowej szczytu Chińskiej Republiki Ludowej jako wyzwania dla Sojuszu - podkreśla "FR".

Również dziennik "Handelsblatt" zwraca szczególną uwagę na relacje z Państwem Środka. "Teraz jest to oficjalne: NATO uznaje Chiny za kraj, który może zagrozić bezpieczeństwu 29 państw członkowskich. W deklaracji londyńskiej Sojusz mówi w tym kontekście o +szansach i wyzwaniach+ oraz że są one wynikiem +większego wpływu+ Chin w polityce międzynarodowej. Oznacza to jednocześnie, że NATO nie dąży do otwartej konfrontacji z Pekinem i sygnalizuje gotowość do podjęcia dialogu" - analizuje gazeta.

Jej zdaniem Europejczykom udało się przeforsować swoje, bardziej łagodne sformułowania w deklaracji, co niekoniecznie musi podobać się Amerykanom. "Chiny są ważnym partnerem handlowym. Tak może pozostać. Będzie to jednak zależeć również od tego, czy Chiny nadal pozostaną autorytarnym państwem, czy też powrócą do polityki zbliżenia z wartościami wolności i demokracji poprzedników prezydenta Xi Jinpinga" - tłumaczy "Handelsblatt".

"Tagesspiegel" jest tymczasem zawiedziony ogólnymi wynikami spotkania w Londynie. "Obchody 70. rocznicy (powstania NATO) mogły być okazją do wyjaśnienia praktycznych korzyści, jakie płyną z istnienia Sojuszu, jak stawia czoło zewnętrznym zagrożeniom i buduje bezpieczeństwo". Ta szansa - według gazety - nie została wykorzystana. "Podobnie, jak rząd federalny nie wyjaśnił swoim obywatelom, dlaczego powinni wkrótce wydać 50 mld euro rocznie na obronę. Po latach milczenia powinno się jasno powiedzieć: istnieją takie i takie zagrożenia, musimy dysponować następującymi zdolnościami, aby z nimi walczyć, to jest wkład niemiecki i to jest koszt. Po to, żeby zachować pokój" - postuluje berlińska gazeta.

Dziennik "Mitteldeutsche Zeitung" z Saksonii-Anhalt podsumowuje, że największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Niemiec byłby rozpad sojuszy. "Bez UE bylibyśmy załatwieni ekonomicznie. Bez NATO stalibyśmy się bezbronnym państwem między potęgami światowymi - USA, Rosją i Chinami. Nie wszyscy to rozumieją po 70 latach pokoju. Jubileusz NATO był pod tym względem cennym momentem. Przypomniał, że na szczęście relacje między nami są całkiem w porządku. Warto się starać, aby tak pozostało" - apeluje gazeta.

Czechy

Na utrzymanie jedności NATO i podjęcie kwestii stosunku Sojuszu do Chin zwracają uwagę czeskie media w czwartek, nazajutrz po zakończeniu szczytu NATO w Londynie. Podkreślono wypowiedź prezydenta Milosza Zemana, że wojska Sojuszu muszą zostać w Afganistanie.

W relacjach i komentarzach ze szczytu zwrócono uwagę m.in. na to, że w Londynie udało się przekonać Turcję do wycofania zastrzeżeń w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa Polski oraz państw bałtyckich, nie określając sił kurdyjskich walczących w Syrii mianem "terrorystów".

Agencja CTK napisała, że uczestniczący w szczycie czescy ministrowie obrony Lubomir Metnar i spraw zagranicznych Tomasz Petrziczek uznali, że spotkanie przywódców państw NATO doprowadziło do spadku napięcia i pokazało jedność Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szef czeskiego MSZ jest zdania, że należy dyskutować o przyszłości NATO. Uważa też, że ministrowie spraw zagranicznych, pod kierownictwem sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga, powinni prowadzić dyskusję o wzmocnieniu "politycznego wymiaru" Sojuszu.

Media zwróciły również uwagę na wypowiedź prezydenta Zemana ze szczytu na temat terroryzmu i opowiedzenie się przez niego za pozostaniem sił NATO w Afganistanie. Podkreślono także opinię Zemana, że Amerykanie, którzy prowadzą rokowania z talibami, nie powinni ufać przedstawicielom tego ruchu.

W komentarzach zwrócona także uwagę na próbę określenia stosunku NATO do Chin. Dziennik "Mlada Fronta Dnes" w analizie zatytułowanej "NATO się waha: czy Chiny będą drugim ZSRR?" stwierdza m.in., że Sojusz "zaczął się budzić" i widzi, że ChRL przestała być papierowym tygrysem, a staje się silnym i niebezpieczniejszym przeciwnikiem, który przechyla globalną równowagę na swoją stronę. Autor tekstu Ladislav Kryzanek konstatuje, że NATO "przynajmniej stara się nazwać niebezpieczeństwo, co może być dobrym początkiem".

"Lidove Noviny" podkreślają, że w interesie Europy i Czech jest zachowanie Sojuszu jak najdłużej, ale trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że nie jest on wieczny. "Wieczne za to jest pytanie, jak zapewnić sobie obronę". "Nasze bezpieczeństwo zaczyna się u nas" - napisał w "LN" szef prawicowego thing tanku Instytut Obywatelski Roman Joch.

Szwecja

Gazeta "Svenska Dagbladet" pisze w czwartek, że na jubileuszowym szczycie w Londynie "naciskane NATO znalazło drogę naprzód". "Wszystko inne byłoby katastrofą dla sojuszu" - stwierdza komentator szwedzkiego dziennika.

"Svenska Dagbladet" zauważa także milczenie prezydenta USA Donalda Trumpa, który zrezygnował z konferencji prasowej i wcześniej wrócił do kraju. "Na poprzednich szczytach NATO ostatnie słowo należało do prezydenta USA. Tym razem na Twitterze Trump poinformował, że już wystarczająco dużo mówił w Londynie" - czytamy w komentarzu.

W podobnym tonie pisze gazeta "Dagens Nyheter", która w korespondencji z Londynu docenia ustalenia szczytu. Dziennik krytykuje jednak przebieg samego spotkania. "Szczyt NATO miał wyglądać harmonijnie, aby przykryć znane kontrowersje między USA, Francją oraz Turcją, a skończył się na wcześniejszym wyjeździe Trumpa oraz rzekomych żartach innych przywódców na jego temat" - podkreśla dziennik.

Rosja

Pytanie, dokąd zmierza NATO, pozostało bez odpowiedzi po szczycie Sojuszu w Londynie - ocenia w czwartek rosyjski dziennik "Kommiersant". "Izwiestija" zaznaczają, że Rosja została wymieniona wśród zagrożeń, ale oceniają, że wynika to w dużej mierze "z inercji".

W korespondencji z Londynu "Kommiersant" relacjonuje, że przywódcy 29 państw NATO na spotkaniu w środę "w ciągu trzech godzin próbowali uregulować nagromadzone rozbieżności". Deklarowany przez nich wspólny cel Sojuszu "w pewnym stopniu udało im się udowodnić", ponieważ Turcja zrezygnowała z blokowania planu obrony NATO dla państw bałtyckich i Polski. Niemniej, "pytanie o to, dokąd zmierza NATO pozostało po spotkaniu bez odpowiedzi" - ocenia rosyjski dziennik.

"Kommiersant" zwraca uwagę, że sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg na konferencji prasowej w odniesieniu do Rosji "nie wspomniał ani o konflikcie w Donbasie, ani o Krymie", a jedynie o konieczności rozmów na temat kwestii związanych z kontrolą zbrojeń. "Na końcowej konferencji prasowej ani razu nie zabrzmiało słowo +Ukraina+" - podkreśla moskiewski dziennik.

Uzgodnienie planu obrony dla państw bałtyckich i Polski gazeta uważa za "bodajże jedyną nowość" wśród rezultatów spotkania przywódców państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Kraje NATO określiły zagrożenia dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego i Rosja znalazła się na tej liście, "mimo deklaracji liderów Francji i USA, którzy wzywali do rozpoczęcia dialogu z Moskwą" - podkreślają "Izwiestija". Powołując się na opinię ekspertów dziennik ocenia zarazem, że "deklarowanie +zagrożenia rosyjskiego+ odbywa się w dużym stopniu siłą inercji". Przy czym - jak wskazuje gazeta - między NATO i Rosją istnieją "obiektywne rozbieżności umacniane od 2014 roku przez kryzys ukraiński".

Zdaniem "Izwiestii" kraje NATO w sposób "całkowicie różny" postrzegają współpracę z Rosją. "Podczas gdy kraje wschodnioeuropejskie proszą sojuszników o wzmocnienie ich granic (...), to główni uczestnicy Sojuszu zaczęli mówić o dialogu z Moskwą" - podkreśla dziennik, wymieniając przywódców Francji i USA, Emmanuela Macrona i Donalda Trumpa.

Gazeta zaznacza, że w oświadczeniu końcowym dotyczącym zagrożeń dla bezpieczeństwa padają słowa o "agresywnych działaniach Rosji" i dopiero potem wymienione jest zagrożenie terrorystyczne. Jednakże NATO przejawia już wobec Rosji "pewną inercję" - zastrzegają "Izwiestija".

Politolog Iwan Timofiejew z państwowego think tanku Rosyjskiej Rady Spraw Międzynarodowych ocenia, że dla NATO "Moskwa jest przeciwnikiem bardziej zrozumiałym i oczywistym niż abstrakcyjne zagrożenie terrorystyczne". Ostatecznie - dodaje ekspert - "Sojusz tworzony był w celu powstrzymywania Związku Sowieckiego, a nie w celu walki z terrorystami".

