- Odroczona płatność daje możliwość wypróbowania towaru i niepłacenia od razu. Klient korzysta z finansowania zewnętrznego przez 14, 21, a nawet 31 dni, a w naszym najnowszym projekcie dajemy mu nawet 45 dni, po to by mógł kupiony produkt sprawdzić. Twisto wykonuje więc zapłatę do sklepu internetowego w imieniu klienta, a po określonym czasie prosi go o dokonanie wpłaty – tłumaczy Renata Salata.

I dodaje, że jest to rozwiązanie przeznaczone na jednorazowy zakup. - Dzięki rozwiązaniu technologicznemu, system może skorzystać z ponad 500 danych na temat klienta, a decyzję kredytową podejmuje bardzo szybko, szybciej niż np. płacenie kartą.

- Gdyby po ustalonym okresie okazało się, że klient nie ma pieniędzy na koncie, wtedy mamy możliwość odroczenia płatności. Opłaty, które będzie klient wnosił są jasno opisane w aplikacji – mówi Renata Salata.