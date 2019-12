Enter Air podpisał aneks do umowy z Itaka Holdings o wartości ok. 285,4 mln zł



Warszawa, 05.12.2019 (ISBnews) - Enter Air podpisał z Itaka Holdings aneks do obowiązującej umowy, doprecyzowujący wolumen i wartość kontraktu w sezonie Lato 2020 i Zima 2020/2021, podała spółka. Szacunkowa wartość podpisanej umowy wynosi 74 mln USD (ok. 285,4 mln zł).

"Po udanym sezonie 2019 planujemy równie udane kolejne lata i przedłużamy współpracę z naszymi sprawdzonymi partnerami, z którymi wspólnie od lat, rozwijamy rynek wakacyjnych podróży. Kontynuujemy przynoszącą doskonałe efekty politykę stabilnego rozwoju spółki oraz zbalansowanego podejścia w planowaniu, dlatego z Itaką podpisaliśmy aneks na zbliżonym do tegorocznego wolumenie" - powiedział członek zarządu i dyrektor handlowy Enter Air Andrzej Kobielski, cytowany w komunikacie.

Na podstawie podpisanego aneksu do zawartej w lutym 2019 r. dwuletniej umowy o współpracy z Itaka Holdings, Enter Air zapewni touroperatorowi świadczenie usług lotniczego przewozu osób i bagażu. Umowa została zawarta na czas określony do 30 kwietnia 2021 r. Łączna wartość świadczeń wynikających z umowy nie jest możliwa do ustalenia i jej ostateczna wartość może różnić się od podanych szacunków. Rozliczenia z tytułu podpisanej umowy będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów czarterowych, podano także.

Jest to kolejna umowa podpisana w ostatnim czasie przez Enter Air z największymi touroperatorami. W ostatnich dniach zawarta została umowa z Rainbow Tours na sezon Lato 2020 i Zima 2020/2021 , a w październiku 2019 r. Enter Air przedłużył współpracę z TUI Poland o kolejne dwa lata.

Enter Air jest notowany na GPW od 2015 roku. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie, Madrycie, Pradze i Tel Awiwie.

(ISBnews)