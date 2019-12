Politycy zwiedzili w piątek przed południem część ekspozycji w Muzeum Auschwitz. Widzieli budynek krematorium I. Weszli do bloku 4, w którym ukazana jest masowa zagłada Żydów. Są tam m.in. włosy ofiar i puszki po gazie Cyklon B, którego Niemcy używali do mordowania ludzi.

W bloku 5. obejrzeli rzeczy zagrabione zamordowanym Żydom, których Niemcy deportowali z okupowanych państw europejskich i krajów satelickich. To m.in. buty, dziecięce ubranka, okulary, naczynia kuchenne, walizki z nazwiskami i szaty modlitewne.

Na terenie Miejsca Pamięci szefowie rządów zobaczą też pracownie konserwatorskie. Realizowane są w nich projekty m.in. finansowane przez Fundację Auschwitz-Birkenau.

Merkel i Morawiecki z byłego Auschwitz I przejadą do oddalonego o ok. 3 km byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. To tam Niemcy dokonali masowej zagłady Żydów. Miejsce to jest także symbolem męczeństwa narodów romskiego i polskiego. Tam, w historycznym budynku tzw. centralnej sauny, odbędzie się uroczystość 10-lecia istnienia Fundacji Auschwitz-Birkenau z udziałem obu polityków.

Pierwszą egzekucję przed Ścianą Straceń Niemcy przeprowadzili 11 listopada 1941 r. Rozstrzelali wówczas 76 więźniów, niemal wyłącznie Polaków. Egzekucje w tym miejscu przeprowadzali do końca 1943 r. Zastrzelili wiele tysięcy osób, wśród których były też kobiety, a nawet dzieci. Pod koniec lutego 1944 r. konstrukcja została zdemontowana. (PAP)

autorzy: Marek Szafrański, Nadia Senkowska