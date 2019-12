Spółka zależna Kernel Holding przejęła tłocznię oleju na Ukrainie za 21 mln USD



Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - Spółka zależna Kernel Holding przejęła tłocznię oleju Ellada zlokalizowaną w ukraińskiej miejscowości Kropiwnicki, podała spółka. Wartość transakcji to 21 mln USD.

"Kernel Holding ma przyjemność poinformować, że jedna ze spółek zależnych sfinalizowała przejęcie aktywów tłoczni oleju Ellada, którą spółka zarządzała od 2016 roku. [...] Cena zakupu to ekwiwalent 21 mln USD" - czytamy w komunikacie.

Zakład ma zdolności przerobowe w wysokości 274 tys. ton ziaren słonecznika rocznie, podano również.

Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)