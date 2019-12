Tauron buduje szerkopasmową sieć dostępową w 7 regionach południowej Polski



Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - Tauron buduje szerokopasmową sieć dostępu w siedmiu regionach południowej Polski. Na realizację tej inwestycji otrzymała 187 mln zł dofinansowania, co stanowi blisko 75% środków kwalifikowanych, podała spółka.

"Dzięki zaadaptowaniu istniejącej już infrastruktury światłowodowej i zagregowaniu ruchu sieciowego, umożliwiamy dostawcom telekomunikacyjnym poszerzenie obecnej sieci dostępowej bez konieczności ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych. Wykorzystanie kluczowych kompetencji Taurona w budowie i eksploatacji infrastruktury sieciowej w nowym obszarze biznesowym, pozwoli nam zrealizować cześć celu przychodów z nowych produktów założonych w strategii" - powiedział wiceprezes ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Jarosław Broda, cytowany w komunikacie.

Spółka prowadzi obecnie prace, związane z budową instalacji wewnętrznych, zlokalizowanych w jednostkach oświatowych. Do tej pory zrealizowano już ponad 80 tego typu instalacji. W najbliższym czasie rozpoczną się również prace związane z realizacją pierwszych odcinków sieci liniowej.

"Na realizację tej inwestycji grupa otrzymała 187 mln zł dofinansowania, co stanowi blisko 75% środków kwalifikowanych na potrzeby budowy sieci światłowodowej FTTH oraz rozwoju usług dostępu do internetu szerokopasmowego. Pozyskane dofinansowanie umożliwi realizację 7 projektów na terenie obszarów: Rybnickiego, Katowicko-Tyskiego, Oświęcimskiego, Krakowskiego - część A, Tarnowskiego - część B, Wałbrzyskiego - część A i B oraz Sosnowieckiego" - czytamy także.

Spółka przypomniała, że pod koniec 2018 rok ogłosiła postępowanie, w efekcie którego wyłonieni zostali wykonawcy generalni dla wszystkich obszarów, na których Tauron będzie prowadził prace.

"W ramach realizowanej inwestycji, Tauron planuje wybudować 259 węzłów dostępowych sieci szerokopasmowej, zapewniając dostęp do szybkiego Internetu ponad 102 tysiącom gospodarstw domowych oraz 601 placówkom edukacyjnym" - czytamy dalej w komunikacie.

W drugim kwartale 2020 roku Tauron Obsługa Klienta poszerzy swoją ofertę o nowe usługi, zapewniając: połączenie sieci w trybie liniowym, usługę dostępu do podbudowy słupowej, wież i masztów, usługę BSA, połączenie sieci w trybie kolokacji, LLU i VULA,(dzierżawiona lokalna pętla abonencka) oraz kanały transmisyjne o przepustowości 100Mb/s, 1Gb/s i 10Gb/s, w oparciu o nowo budowaną sieć DWDM/MPLS. Spółka planuje także zwiększyć dostępność swojej infrastruktury dla Operatorów Telekomunikacyjnych, udostępniając informację o zasięgu sieci Tauron za pomocą dedykowanej strony internetowej, podsumowano w materiale.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,1 mld zł w 2018 r.

