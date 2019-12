"W ramach programu +Maluch plus+ uruchamiamy kolejny nabór wniosków dla organizacji pozarządowych, podmiotów, które prowadzą już żłobki, na dofinansowanie do tego, aby koszt pobytu dziecka w żłobku był niższy. Zależy nam na tym, żeby miejsc w żłobkach było więcej. Tych miejsc przybywa. Jest już obecnie 200 tys. To bardzo dużo, ale jeszcze dużo jest do zrobienia" – powiedziała minister Maląg.

Wnioski można zgłaszać do 12 stycznia 2020 r. Zostaną rozpatrzone do końca miesiąca.

Minister podkreśliła, że program "Maluch plus" to obok programu "Rodzina 500 plus" jeden ze sztandarowych programów PiS.

"Program +Maluch plus+ w ostatniej odsłonie w latach 2016– 2019 to wielka wartość i dynamiczny rozwój. W tym czasie zainwestowaliśmy w rodziny 1,2 mld zł. Przede wszystkim powstały nowe miejsca żłobkowe, tak bardzo oczekiwane. Zabezpieczamy w ramach programu +Maluch plus+ pieniądze nie tylko dla samorządów, ale również dla innych podmiotów, które chcą zakładać żłobki i zajmować się opieką nad dziećmi od 0 do 3 lat" – powiedziała.

Minister dodała, że bardzo ważne, "żeby rodzice mieli wybór, czy mama po urlopie macierzyńskim może i chce wrócić do pracy, czy dalej zajmować się swoim dzieciątkiem w domu".

Jak informuje resort, w 2020 r. na program "Maluch plus" przeznaczono 400 mln zł. Pieniądze z przyszłorocznej edycji programu są przekazywane w ramach trzech modułów – dla samorządów, gdzie nie ma jeszcze opieki żłobkowej (do 3 mln zł), tam, gdzie żłobki już istnieją (kwota wsparcia wzrośnie z 30 do 33 tys. zł na dziecko, możliwe jest też 5 tys. wsparcia dla opiekunów dziennych) oraz dla firm i instytucji (np. uczelni), które chcą np. uruchomić żłobki przyzakładowe. Ten ostatni moduł, adresowany głównie do sektora prywatnego, jest nowością w programie.

"Zależy nam na tym, żeby wzmacniać opiekę żłobkową w samorządach. Kwota, która przeznaczamy na opiekę żłobkową, wzrosła trzykrotnie" – powiedział sekretarz stanu w MRPiPS Stanisław Szwed.

"Program na tworzenie nowych miejsc żłobkowych został uruchomiony wcześniej, wnioski można było składać do 13 listopada" – przypomniał.

Żłobek w Józefinie k. Warszawy, który odwiedziła delegacja z ministerstwa, powstał dzięki dofinansowaniu z programu "Maluch plus". Został wybudowany w rekordowym tempie.

"Jeszcze rok temu tu nic nie było poza pusta działką. Został wybudowany w cztery miesiące. Pojawił się program +Maluch plus+, pojawiło się dofinansowanie w kwocie 2 mln zł. Wcześniej w gminie Halinów nie było żłobka ani prywatnego, ani państwowego. Gdyby nie to dofinansowanie, obiekt by nie powstał. Zapewniliśmy opiekę dla setki dzieci" – powiedział burmistrz Halinowa Adam Cieszkowski.

W minionym roku resort wprowadził wiele zmian mających ułatwić zakładanie i prowadzenie żłobków. Zniesiono m.in. wymóg co najmniej dwóch pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci w żłobku. Wprowadzono także normy żywieniowe oraz obowiązek odbywania przez opiekunów i wolontariuszy cyklicznych szkoleń z pierwszej pomocy. Rozszerzono też katalog podmiotów mogących zakładać żłobki i kluby dziecięce, a także katalog osób mogących zostać lub zatrudniać dziennych opiekunów.

Z prognoz resortu wynika, że do końca 2019 r. dzięki programowi "Maluch plus" w całym kraju będzie ok. 169,9 tys. miejsc dla maluchów. W sumie w 2019 r. ma powstać w Polsce niemal 27,6 tys. nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi, a dofinansowanych zostanie 74,6 tys. już istniejących, w tym 734 przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych.(PAP)

Autorka: Monika Witkowska