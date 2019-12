Na piątkowym zamknięciu WIG20 spadł o 1 proc. do 2.073,11 pkt., WIG zniżkował o 0,6 proc. do 55.994,68 pkt., mWIG40, jako jedyny, poszedł w górę o 0,3 proc. do 3.829,07 pkt., a sWIG80 stracił 0,5 proc. do 11.758,77 pkt.

W momencie zamknięcia warszawskich notowań DAX rósł o 0,9 proc., a indeksy amerykańskie zyskiwały po około 1 proc.

Obroty na GPW wyniosły 1.013 mln zł, z czego 899 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Początek piątkowych notowań był zdominowany przez reakcje inwestorów na wezwanie PKN Orlen na sprzedaż 100 proc. akcji Energi, po cenie 7 zł za papier. Indeks największych spółek otworzył się 5 pkt. poniżej poziomu odniesienia, ale już po minucie stracił kolejne 25 punktów. W tym czasie Orlen spadał o około 12 proc., a zniżki kursów Lotosu, PGE i PGNiG wahały się w przedziale 5-8 proc. Po godz. 11.30 kursy zaczęły się stabilizować, WIG20 zaczął się lekko kierować do góry i zakończył notowania z 19 punktową stratą.

Jak powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu doradztwa inwestycyjnego Noble Securities, Sobiesław Kozłowski, "piątkowe spadki kursów PGE i PGNiG mogą być związane ze zmianą postrzegania spółek Skarbu Państwa przez inwestorów. Jak pokazał to przykład wezwania PKN Orlen na Energę, te spółki mają pewne specyficzne czynniki ryzyka związane z decyzjami głównego akcjonariusza. Wydaje się, że połączenie Orlenu i Energi nie było przez rynek zakładane i okazuje się, że takie scenariusze należy jednak rozpatrywać".

Podczas piątkowej telekonferencji przedstawiciele PKN Orlen poinformowali, że spółka nie planuje innych akwizycji w sektorze energetycznym w przypadku niepowodzenia wezwania na Energę.

W dalszej części dnia spółki, które pierwotnie najmocniej traciły, odrobiły część strat i zakończyły notowania: PKN Orlen - w dół o 6,3 proc. przy obrotach rzędu 282 mln zł, PGNiG - stracił 3,4 proc., PGE - zniżkował o 1,7 proc. oraz Lotos - spadł o 1 proc. Około 2 proc. straciły również PKO BP i Pekao SA.

Kurs Energi, notowanej w mWIG40, rósł w trakcie sesji ponad 5,5 proc., a na koniec dnia wrócił bliżej ceny z wezwania do 7,1 zł, co dało dzienny wzrost o 4,8 proc. Obroty wyniosły 32 mln zł.

W WIG20 cena akcji JSW wzrosła o 4 proc., a CCC i KGHM o 3,4 proc.

Na szerokim rynku wzrostami notowań wyróżniły się: Unimot - w górę o 12 proc., Asbis - o 5,4 proc.,

GPW podała po czwartkowej sesji, że w ramach kwartalnej korekty indeksów Unimot zasili skład sWIG80 i sWIG80TR, a zmiana nastąpi 20 grudnia.

Spadkami wyróżniła się spółka Rafako - w dół o 10,5 proc.

DM BOŚ w rekomendacji obniżył zalecenie dla akcji Rafako do "sprzedaj" z "trzymaj", a cenę docelową jednej akcji zredukował do 0,75 zł z 1,8 zł.

Polnord początkowo zyskiwał prawie 9 proc., kurs akcji dewelopera zakończył dzień z 7,5-procentową stratą.

Pekabex poinformował w czwartek, że zaproponował Polnordowi podjęcie rozmów w sprawie strategicznej współpracy operacyjnej oraz potencjalnej kapitałowej inwestycji grupy Pekabex w akcje Polnordu. Zarząd Polnordu zgodził się na podjęcie rozmów.

"Scenariuszy współpracy jest wiele. Obecnie są tworzone zespoły, które będą wypracowywały zapisy listu intencyjnego i zakres potencjalnej współpracy. Niczego nie wykluczamy, również strategicznej współpracy operacyjnej na warunkach rynkowych. Na dzień dzisiejszy nie angażujemy się kapitałowo" - powiedziała w piątek PAP Biznes wiceprezes Pekabex Beata Żaczek.

"Widzimy wiele synergii, które mogą wyniknąć z naszej współpracy z Polnordem" - dodała.

