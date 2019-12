Łódzkie: Więcej połączeń kolejowych ŁKA w nowym rozkładzie jazdy

Źródło: PAP

Więcej kursów, m.in. z Łodzi do Tomaszowa Mazowieckiego i do Skierniewic, i nowe połączenia Łódź Fabryczna – Łódź Chojny przez Olechów zaplanowano w nowym rozkładzie jazdy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (ŁKA). Zacznie on obowiązywać 15 grudnia.