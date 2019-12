"Postrzegamy inwestycję w CD Projekt jako bardziej ryzykowną w porównaniu do porównywalnych spółek spoza Polski, których wyniki oparte są o wiele franczyz growych, co sprawia, że są bardziej powtarzalne i bardziej przewidywalne" – czytamy w raporcie.



"Nie zaprzeczamy wysokiej potencjalnej sprzedaży Cyberpunk 2077 (oczekujemy sprzedaży 28m kopii w 12 miesięcy), zwracamy jednak uwagę, iż dotychczas podobny sukces udało się odnieść jedynie GTA V, które było kolejną częścią bardzo rozpoznawalnej serii oraz zawiera niezwykle popularny tryb rozgrywki online (obydwa czynniki postrzegamy jako przewagi wobec C2077)" – podkreślono także.



W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".



