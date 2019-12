Tauron nie otrzymał ofert zakupu Zakładu Górniczego Janina



Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zakończył proces poszukiwania inwestora dla Zakładu Górniczego Janina, należącego do spółki zależnej Tauron Wydobycie, z powodu nieotrzymania w wyznaczonym terminie ofert zakupu, podała spółka.

"Jednocześnie emitent informuje, że będzie prowadził prace o charakterze koncepcyjno-analitycznym, których efektem powinna być realizacja kierunku strategicznego mającego na celu uelastycznienie portfela aktywów grupy kapitałowej emitenta poprzez dostosowanie aktywów górniczych do planowanego zapotrzebowania grupy kapitałowej emitenta na paliwo" - czytamy w komunikacie.

W połowie listopada br. Tauron podawał, że jest w trakcie procesów, które mogłyby doprowadzić do zbycia aktywów ciepłowniczych i Zakładu Górniczego Janina. Spółka zadeklarowała wcześniej w tym roku, że chce poszukać partnerów dla aktywów ciepłowniczych i ZG Janina.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,1 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)