Spółka Pekabeksu ma list intencyjny z Panattoni ws. inwestycji w Bielsku-Białej



Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Pekabex Bet, spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, podpisała ze spółką Panattoni Development Europe list intencyjny, dotyczący generalnego wykonawstwa centrum produkcyjno-logistyczno-magazynowego w Bielsku-Białej, podała spółka.

"Wartość przedmiotu w/w inwestycji wynosi netto równowartość ok 6% przychodów grupy kapitałowej emitenta za 2018 r. plus należny podatek VAT. Termin zakończenia przedmiotu w/w inwestycji to 30 czerwca 2020 r. Zawarcie umowy na wykonanie ww. inwestycji poprzedzą negocjacje" - czytamy w komunikacie.

Grupa Pekabex jest producentem prefabrykatów żelbetowych i sprężonych, które są wykorzystywane w wielu obszarach budownictwa. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 886,34 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)