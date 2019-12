W.Brytania: YouGov: konserwatyści będą mieć większość z przewagą 28 mandatów

Źródło: PAP

Rządząca Partia Konserwatywna premiera Johnsona zdobędzie w czwartkowych wyborach do brytyjskiej Izby Gmin 339 mandatów, co oznacza, że będzie mieć o 28 posłów więcej niż wszystkie pozostałe ugrupowania, wynika z prognozy ośrodka YouGov i dziennika "The Times".