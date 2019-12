Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Libetu powołała na kolejną wspólną kadencję dotychczasowych członków zarządu: prezesa zarządu Thomasa Lehmanna i członka zarządu Ireneusza Gronostaja, podała spółka.



Thomas Lehmann jest prezesem od 2011 r., natomiast Ireneusz Gronostaj jest w zarządzie od 2010 r., przypomniano w komunikacie.



Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce. Spółka prowadzi także sprzedaż bezpośrednią skierowaną do firm zajmujących się budownictwem drogowym oraz do hurtowni i firm ogólnobudowlanych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 178 mln zł w 2018 r.



(ISBnews)