Klabater: Koszty zw. z wydaniem 'Big Pharma' na konsole zwróciły się w tydzień



Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - Klabater odzyskał wszystkie koszty portingowe i wydawnicze związane z przeniesieniem symulatora koncernu farmaceutycznego "Big Pharma" na konsole w tydzień po wprowadzeniu jej do sprzedaży, podała spółka.

Tytuł zadebiutował na Xbox One 4 grudnia, dzień później był także dostępny na PlayStation 4 i Nintendo Switch. Producentem gry jest Twice Circled.

"Po sukcesie 'Crossroads Inn', naszego debiutanckiego tytułu, który w tydzień od premiery odzyskał wszystkie koszty produkcji, z radością informujemy, że ponownie udało nam odzyskać w siedem dni środki, które zainwestowaliśmy w porting i marketing kolejnej gry. 'Big Pharma' to mocna marka znana z PC, dzięki temu wielu graczy konsolowych miało pewność, że kupuje dopracowany i uznany tytuł. Bardzo nas cieszy ten wynik, potwierdza on słuszność naszej strategii portingowej polegającej na wydawaniu popularnych gier strategicznych i symulacji, które już wcześniej odniosły sukces na PC. To element naszej strategii, która zakłada, że porting opieramy głównie na uznanych, 'bezpiecznych' markach" - powiedział Michał Gembicki z zarządu spółki Klabater, cytowany w komunikacie.

Poza mechanizmami strategii ekonomicznej "Big Pharma" oferuje także elementy zaczerpnięte z gier logicznych. Miejsce w laboratoriach jest drogie, więc wykorzystanie go w stu procentach szybko staje się absolutnym priorytetem. Gracz musi więc wymyślić idealną konfigurację maszyn w swoim ośrodku, by jak najlepiej wykorzystać dostępną przestrzeń, podano w materiale.

Klabater to wydawca i producent gier założony przez CDP Sp. z o.o. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od października 2019 r.

(ISBnews)